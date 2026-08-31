Melli: “La classifica fa sognare, Gattuso ha rimesso in piedi la Lazio”

Nella sua ultima intervista per Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha voluto parlare della classifica della Lazio e di come quest’avvio di stagione sia galvanizzante per gli uomini di Gennaro Gattuso.

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Le parole di Melli nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Io guardo la classifica e mi sembra di sognare. Parlavano di Gattuso come il peggior allenatore, ha messo in piedi una squadra che l’anno scorso non abbiamo mai visto! Quanti giocatori della Lazio sono andati ad un passo dal raddoppio? Fosse finita in goleada non avremmo rubato niente“.

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