Melli: “La lettera di Lotito non dà nessuna emozione”

In un’intervista in diretta su Radio Radio, Franco Melli ha espresso la sua opinione sulla lettera con cui Claudio Lotito ha provato a ricucire i rapporti con i tifosi. Ecco le sue parole.

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Le parole di Melli nell’intervista sulla lettera di Lotito

“Se questa stessa lettera fosse arrivata alla gente molto tempo fa, l’effetto sarebbe stato probabilmente diverso. Invece temo che oggi vengano considerate parole di circostanza che non hanno nessuna possibilità di emozionare chi le ascolta. E Lotito, per esempio, fa un’autocritica che non ha mai fatto e quella è un’ammissione di colpa, direi anche sincera, però tardiva. Lui dice ‘Ho sbagliato perché mi hanno preso in un momento particolare di particolare tensione di particolare'”.

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