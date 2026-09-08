Connect with us

INTERVISTE

Vocalelli e Melli non se le mandano a dire: lo scontro in radio

Published

2 ore ago

on

L'aquila Flaminia

L’avvio brillante della Lazio in campionato, inevitabilmente, ha aperto un dibattito sui giudizi, poco positivi, che hanno accompagnato l’estate biancoceleste, durante la quale le sensazioni erano piuttosto negative: a Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha scelto una posizione netta e invitato gli altri opinionisti a riconoscere i meriti di una squadra e di un club che, a suo giudizio, erano stati descritti con eccessivo pessimismo; Alessandro Vocalelli, evidentemente, non l’ha presa bene e ha risposto a tono al collega.

Leggi anche: “Impallomeni: “La Lazio può essere una rivelazione: giocatori e allenatore ci credono

Il dibattito Melli – Vocalelli sull’inizio di stagione della Lazio

“Adesso credo che salire sul carrettino del vincitore sia scomodo per parecchi” ha attaccato Melli, ricordando le critiche rivolte negli ultimi mesi non soltanto a Lotito, ma anche ai suoi collaboratori, al mercato e ad alcuni dei nuovi acquisti da numerosi opinionisti vicini al mondo Lazio, dei quali non ha comunque fatto i nomi.

Ciononostante, Alessandro Vocalelli, sentitosi chiamato in causa, ha frenato subito gli entusiasmi. Si è detto piacevolmente sorpreso dall’avvio della Lazio, come tutti, ma ha anche invitato a non cancellare tre stagioni di risultati deludenti sulla base di tre giornate di campionato.

Da qui è nato un piccolo scontro, che si è acceso su Gattuso, mercato, vecchie valutazioni e reali ambizioni della Lazio. Melli ha insistito fermamente su un punto: Il calcio ti frega quando meno te lo aspetti”. Sollecitando così i presenti in studio, e non solo, a rallentare nell’esprimere giudizi forti.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI