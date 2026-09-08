Vocalelli e Melli non se le mandano a dire: lo scontro in radio

L’avvio brillante della Lazio in campionato, inevitabilmente, ha aperto un dibattito sui giudizi, poco positivi, che hanno accompagnato l’estate biancoceleste, durante la quale le sensazioni erano piuttosto negative: a Radio Radio Lo Sport, Franco Melli ha scelto una posizione netta e invitato gli altri opinionisti a riconoscere i meriti di una squadra e di un club che, a suo giudizio, erano stati descritti con eccessivo pessimismo; Alessandro Vocalelli, evidentemente, non l’ha presa bene e ha risposto a tono al collega.

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Il dibattito Melli – Vocalelli sull’inizio di stagione della Lazio

“Adesso credo che salire sul carrettino del vincitore sia scomodo per parecchi” ha attaccato Melli, ricordando le critiche rivolte negli ultimi mesi non soltanto a Lotito, ma anche ai suoi collaboratori, al mercato e ad alcuni dei nuovi acquisti da numerosi opinionisti vicini al mondo Lazio, dei quali non ha comunque fatto i nomi.

Ciononostante, Alessandro Vocalelli, sentitosi chiamato in causa, ha frenato subito gli entusiasmi. Si è detto piacevolmente sorpreso dall’avvio della Lazio, come tutti, ma ha anche invitato a non cancellare tre stagioni di risultati deludenti sulla base di tre giornate di campionato.

Da qui è nato un piccolo scontro, che si è acceso su Gattuso, mercato, vecchie valutazioni e reali ambizioni della Lazio. Melli ha insistito fermamente su un punto: “Il calcio ti frega quando meno te lo aspetti”. Sollecitando così i presenti in studio, e non solo, a rallentare nell’esprimere giudizi forti.

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