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Melli-Vocalelli, scontro durissimo: “Questa squadra la schifavano tutti”, poi la replica
Franco Melli e Alessandro Vocalelli, sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, si sono scontrate sul giudizio che ora si dà della Lazio, sulle questioni societarie e sulla protesta dei tifosi. Ecco le sue parole.
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Lo scontro tra Melli e Vocalelli sulla Lazio
“La maggioranza ha schifato questa squadra. Adesso ne parlano tutti. Quello che è accaduto è già da stropicciarsi gli occhi dalla meraviglia”. Questa la netta presa di posizione da parte di Franco Melli. Poi, altrettanto netta, arriva la replica di Vocalelli: “Ho sempre distinto nettamente le critiche alla gestione societaria dal valore tecnico della rosa“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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