Melli-Vocalelli, scontro durissimo: “Questa squadra la schifavano tutti”, poi la replica

Franco Melli e Alessandro Vocalelli, sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, si sono scontrate sul giudizio che ora si dà della Lazio, sulle questioni societarie e sulla protesta dei tifosi. Ecco le sue parole.

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Lo scontro tra Melli e Vocalelli sulla Lazio

“La maggioranza ha schifato questa squadra. Adesso ne parlano tutti. Quello che è accaduto è già da stropicciarsi gli occhi dalla meraviglia”. Questa la netta presa di posizione da parte di Franco Melli. Poi, altrettanto netta, arriva la replica di Vocalelli: “Ho sempre distinto nettamente le critiche alla gestione societaria dal valore tecnico della rosa“.

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