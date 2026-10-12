Connect with us

NOTIZIE

Mellone: “Olimpico come un ristorante semivuoto perché lo chef insulta i clienti”

Published

2 ore ago

on

Mellone Lazio Olimpico vuoto

Angelo Mellone, direttore del Day Time della Rai e grande tifoso della Lazio, su X ha parlato dell’Olimpico vuoto e della contestazione dei tifosi che va avanti: ecco le sue parole.

Leggi anche: Pistocchi: “Lazio da scudetto? Se dovesse succedere, sarebbe un miracolo”

Le parole di Mellone sulla Lazio e l’Olimpico vuoto

“Lo stadio Olimpico quando gioca la mia amata Lazio è come un ristorante semivuoto perché lo chef insulta i clienti e poi non capisce perché non entrano più a mangiare da lui, anche se cucina piatti prelibati”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI