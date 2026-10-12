Mellone: “Olimpico come un ristorante semivuoto perché lo chef insulta i clienti”

Angelo Mellone, direttore del Day Time della Rai e grande tifoso della Lazio, su X ha parlato dell’Olimpico vuoto e della contestazione dei tifosi che va avanti: ecco le sue parole.

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Le parole di Mellone sulla Lazio e l’Olimpico vuoto

“Lo stadio Olimpico quando gioca la mia amata Lazio è come un ristorante semivuoto perché lo chef insulta i clienti e poi non capisce perché non entrano più a mangiare da lui, anche se cucina piatti prelibati”.

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