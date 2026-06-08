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Flavio e Francesco per sempre: il Memorial va alla Lazio!
Nella giornata di venerdì 5 giugno ha preso il via il memorial Angeli tra le Aquile, un torneo di calcio tra giovani squadre romane riservato alla categoria 2012 e dedicato a Flavio e Francesco Rosci, i due gemelli tifosi della Lazio scomparsi nel 2024, nel giro di un paio di mesi, a causa del morbo di Batten, una rara malattia genetica. Si tratta della seconda edizione della kermesse, terminata nella giornata di domenica 7 giugno, che mira a diventare un importante appuntamento nel panorama del calcio giovanile cittadino.
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Il secondo memorial Angeli tra le Aquile per ricordare i gemelli Rosci va alla Lazio
AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – La Lazio ha conquistato la seconda edizione del Memorial “Flavio e Francesco”, torneo dedicato ai gemelli Rosci, gli “Angeli fra le Aquile”, scomparsi a causa del morbo di Batten. Papà Marco e mamma Paola Rosci hanno ricevuto l’abbraccio dei partecipanti e una maglia in dono da ciascuna squadra presente.
Nella prima giornata, la Lazio ha battuto 1-0 l’RTS Queens, allenata da mister Roberto Rosci, che dei gemelli è lo zio. La Roma ha invece superato il San Paolo Ostiense, ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Ogni sfida deve avere un vincitore. La classifica vede ora al comando i biancocelesti, con 3 punti, davanti a Roma, con 2, San Paolo Ostiense a 1, e RTS Queens, ancora a 0.
Oggi, 6 giugno, sono in programma RTS Queens Roma e Lazio San Paolo Ostiense, mentre domani il torneo si concluderà con le premiazioni. Il risultatomì, naturalmente, è qualcosa di secondario in una manifestazione di questo tipo.
Le parole del presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, che crede molto nel memorial, sono stata piuttosto toccanti in apertura: “Sebbene la malattia ha vinto sui loro corpi, non ha potuto far granché sul loro spirito indomito”.
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