II Memorial Gabriele Sandri, sabato il torneo in ricordo di Gabbo

Sabato 10 ottobre, alle ore 15, presso SSD Ottavia in via delle Canossiane 10 avrà luogo la seconda edizione del Memorial Gabriele Sandri, un torneo quadrangolare con l’obiettivo di ricordare Gabbo, tifoso biancoceleste ucciso nel 2007 da agenti di polizia, attraverso una giornata di sport.

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Memorial Gabriele Sandri, sabato la seconda edizione dell’appuntamento

Lazio Calcio a 8, la Roma Calcio a 8, gli “Amici di Gabriele” e una rappresentativa del Municipio XIV si troveranno domani, sabato 10 ottobre, presso la SSD Ottavia in via delle Canossiane 20 per ricordare Gabriele Sandri dando vita a un torneo quadrangolare. Gabbo, così era chiamato dagli amici, perse la vita l’11 novembre 2007 presso una stazione di servizio dove si era fermato per recarsi a seguire la Lazio in trasferta a San Siro. Lì, un accenno di rissa richiese l’intervento della polizia e un proiettile sparato dall’agente Spaccarotella colpì Gabriele, che sedeva in automobile.

Le parole del Presidente della Commissione Cultura del Municipio XIV

Come riporta RomaToday, il Presidente della Commissione Cultura del Municipio XIV, Pino Acquafredda, ha dichiarato: “Il Municipio XIV vuole continuare a ricordare Gabriele Sandri con un appuntamento che unisce sport, partecipazione e valori condivisi. Il Memorial rappresenta per noi un momento importante per mantenere vivo il suo ricordo e per riaffermare, attraverso lo sport, quei valori di amicizia, rispetto e condivisione che devono accompagnare la nostra società. Ricordare Gabriele non significa soltanto guardare al passato, ma trasmettere la sua memoria alle nuove generazioni. E questo il senso dell’impegno del Municipio XIV: dare continuità a questa iniziativa e fare in modo che la figura di Gabriele continui a essere presente nella storia e nella vita del nostro territorio”.

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