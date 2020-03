Tempo di lettura: < 1 minuto

ESCALANTE GIROUD LAZIO – Si continua a parlare di mercato in questi giorni in cui il Coronavirus ha fermato le attività sportive. La Lazio continua a tenere gli occhi aperti, mentre alcuni acquisti già preparano l’arrivo in biancoceleste.

Il mercato della Lazio

Gonzalo Escalante, già di proprietà biancoceleste, è pronto a vestire la nuova maglia a partire dalla prossima stagione. Compierà 27 anni il prossimo 27 marzo e già si prepara a rinforzare il centrocampo di Simone Inzaghi. Infatti, nonostante uno stop che lo ha tenuto ai box per un mese, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’argentino è tornato ai suoi livelli. Nel frattempo si continua a lavorare per portare in biancoceleste Olivier Giroud, dopo il tentativo mancato nel mercato invernale. Igli Tare, intanto, resta vigile e tiene d’occhio anche Bonaventura, un profilo che interessa alla società.

