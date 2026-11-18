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La Lazio potrà fare mercato a gennaio? Il piano di Lotito e cosa sappiamo oggi
Il Messaggero nella sua edizione odierna fa il punto sulla situazione della Lazio verso gennaio: il blocco del mercato è una possibilità ma Lotito potrebbe aver trovato la soluzione.
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La situazione della Lazio verso il mercato invernale
La grande domanda oggi è, ma la Lazio riuscirà a fare mercato a gennaio? E se si, sarà a saldo zero? A fare il punto della situazione è Il Messaggero. Per il quotidiano il presidente della Claudio Lotito starebbe provando a risolvere il problema per poter consentire a Fabiani di lavorare ad operazioni in entrata.
Per far quadrare i conti Lotito avrebbe ottenuto una proroga per dilazionare le vecchie imposte degli anni del Covid e si parla di diversi milioni che avevano un certo peso sulle casse del club. Il prossimo passo sarebbe quello di riscattare i crediti futuri dagli sponsor, anticipandoli per poterli inserire subito a bilancio. Una mossa rischiosa ed una scommessa sulla stagione attualmente in corso con la speranza di incassare i soldi per una qualificazione in Champions League. Ovviamente perché tutti gli incastri vadano a loro posto servirebbe anche non cedere nessuno a gennaio, come ha detto di voler fare Fabiani.
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