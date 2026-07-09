Giovanili, quanto movimento: chi arriva e chi parte

Se il mercato della prima squadra deve ancora decollare, e probabilmente lo farà con il tesoretto maturato dalle ultime cessioni, non si può certo dire altrettanto di quello delle giovanili: nella giornata di oggi, 9 luglio, nuove ufficialità hanno accompagnato l’orologio che scandiva le ore: ecco i più recenti arrivi e cessioni.

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Arrivi e cessioni: ecco gli ultimi movimenti dal mercato delle giovanili

La Gazzetta regionale informa di un triplo trasferimento da Trigoria a Formello. Piergiorgio Gottin, classe 2014, che giocherà con l’Under 13; Adriano Bianco Caracci, difensore del 2012, che nell’ultima stagione ha segnato un gol in 23 presenze, e Nicolas Rossi, nato nel 2014, più offensivo e in grado di segnare 20 gol in 29 partite, da sotto età, nel campionato Under 14 Elite, sono tutti ex Roma, che hanno firmato con la società biancoceleste. Le loro carriere continueranno dunque sull’altra sponda del Tevere.

In una giornata di benvenuto si segnala anche un addio, quello di Marco Aurelio Conti, attaccante classe 2012 che era vicinissimo alla Fiorentina e aveva già visitato il Viola Park, ma poi ha preferito accettare l’offerta del Como per le giovanili. Il blitz lariano ha convinto il giovanissimo, reduce da una grande stagione U14.

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