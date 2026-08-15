Casse prosciugate: 3/4 milioni per fare due acquisti, la priorità è il difensore

I 5 milioni dati all’Inter per Frattesi come prestito oneroso hanno ancora di più prosciugato le casse della Lazio, che ora hanno un margine di liquidità di 3/4 milioni per due acquisti; la priorità resta il difensore, ma sullo sfondo resta lo scenario di cessioni importanti.

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3 o 4 milioni per due acquisti: la priorità della Lazio è il difensore

Come sottolinea il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, le casse della Lazio piangono. Dopo i 5 milioni dati all’Inter per il prestito di Frattesi, in cassa ora ne sono rimasti 3/4. Servono due acquisti, con priorità massima indicata da Gattuso per quanto riguarda il difensore. Se si esclude, come sarà, una ricapitalizzazione da parte della società, per sforare il margine dei 3 o 4 milioni serviranno cessioni importanti, una o anche più.

Se nessuna delle due si verificherà, invece, ecco che la Lazio sarà costretta a fare acquisti sempre in prestito, o a parametro zero, e senza la possibilità dell’obbligo di riscatto. Gattuso ha dato massima priorità al difensore. In questo momento, ad esempio, Hautekiet dello Standard Liegi è fuori portata, mentre Sutalo dell’Ajax e Chaloupek dello Slavia Praga sono profili ancora abbordabili. In secondo piano, poi, c’è il nodo attaccante. Per poter regalarsi un centravanti di maggior peso servirà vendere uno tra Ratkov e Dia.

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