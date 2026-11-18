Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano di una Lazio molto attiva in ottica gennaio sugli esterni d’attacco: Fabiani avrebbe inserito nel suo taccuino Chiesa, Perisic e Hutchinson.

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Lazio a caccia di un esterno d’attacco nel mercato invernale: piacciono Perisic, Chiesa e Hutchinson.

In queste ore si sta parlando in maniera piuttosto insistente del fatto che la Lazio a gennaio potrebbe chiudere un colpo sulla fascia. Il ds Fabiani avrebbe avviato dei sondaggi per tre profili molto diversi fra loro. Federico Chiesa, praticamente inattivo al Liverpool da due anni, che potrebbe rivelarsi un’occasione qualora i Reds dovessero concedere il prestito con diritto di riscatto. L’ex Juve ha 29 anni e si trova nella sua piena maturità calcistica. Sarebbe un profilo di alto livello da rilanciare.

Ivan Perisic non ha bisogno di presentazioni, ha scritto pagine importantissime nella sua carriera con la Croazia, con l’Inter, il Bayern Monaco, il Tottenham e il Psv, ma ha 37 anni e non sarebbe esattamente un investimento futuribile.

Dulcis in fundo Lorenz Hutchinson, classe 2008 del Leicester City, che ha numeri importanti ma più che altro con le squadre giovanili delle Foxes.

Perché la Lazio segue un esterno e non una mezzala per il mercato di gennaio?

In tanti si sono chiesti perché non puntare su una mezzala forte per far respirare Taylor e Frattesi che hanno come cambio di ruolo solo Dele-Bashiru. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, mister Gattuso avrebbe comunicato che considera Gudmundsson a tutti gli effetti una mezzala. E in effetti fino ad oggi in stagione Ringhio lo ha sempre schierato in quella posizione. In più c’è da considerare che lo stesso Rovella, ha già dimostrato di poter ricoprire quel ruolo.

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