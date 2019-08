INTER LAZIO MILINKOVIC – Giuseppe Marotta vorrebbe regalare ad Antonio Conte l’ennesimo colpo di primissimo livello a centrocampo. Il nome di Milinkovic Savic piace molto ma la Lazio ha bloccato sul nascere la trattativa, facendo intendere che il serbo si potrebbe muovere soltanto per un’offerta a tre cifre senza contropartite. Nei giorni passati i nerazzurri avevano provato ad inserire Politano e Gagliardini nella trattativa ma secco è arrivato il rifiuto dalla parti di Formello. L’Inter quindi, come riporta Tuttosport, ha virato sul cileno Vidal: il centrocampista è già stata allenato da Conte e soprattutto per una cifra intorno ai 25 milioni potrebbe lasciare il Barcellona per fare ritorno in Italia.