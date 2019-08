NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 13 agosto, Milinkovic rilascia un’intervista che tranquillizza il popolo laziale. Gli esuberi cercano una nuova squadra e Caicedo è vicino al rinnovo. La Lazio si allenerà a Formello sino all’inizio del campionato. Sui social gli auguri a Correa ed il ricordo della società nella vittoria di due anni fa della Supercoppa Italiana. Ecco tutte le notizie di oggi, in un solo articolo.

MILINKOVIC – Milinkovic-Savic ha rilasciato un’intervista dove ha parlato sia dell’infortunio, sia della attuale situazione di mercato. Con la sessione estiva ormai chiusa in Inghilterra, sembrerebbe sempre più vicina la sua permanenza in Serie A con la Lazio.

MERCATO – Sul mercato ci sono da sistemare le uscite, in particolare quelle di Patric, Wallace e Durmisi che sembrano non fare più parte del progetto Inzaghi. Il danese pare vicino al Fenerbache. Si parla tanto anche di attaccanti, ed il nome forte in casa biancoceleste nelle ultime ore è quello di Fernando Llorente, che però è finito anche nel mirino del Napoli. Il rinnovo di Caicedo è vicino, ma nel caso in cui sfumasse Lotito lo venderebbe per offerte non inferiori ai 10 milioni. Infine, il giovane giocatore greco dell’Under 19, Baxevanos, è stato girato in prestito al Panionios.

FORMELLO – Continua ad allenarsi la Lazio, che non si fermerà nemmeno a Ferragosto. In più nel weekend la società ha fissato anche un’amichevole, attualmente il club sfidante non è noto.

ALTRE NEWS – C’è stato tanto movimento sui social oggi. Infatti è il compleanno del “Tucu” Correa, e sono arrivati gli auguri per lui sia da noi che dai suoi compagni di squadra che all’unisono hanno voluto omaggiarlo: “Auguri Hermanito”. La società ha ricordato la vittoria in Supercoppa Italiana, successo avvenuto proprio 2 anni fa. E per finire i funerali di Diabolik sono stati rinviati.

S.P.