MERCATO MINALA VITERBESE – Si avvicina il mercato di riparazione invernale per la formazione biancoceleste. Le prime operazioni saranno in uscita, con Durmisi che é già un giocatore del Nizza e Jospeh Minala, come appreso dalla nostra redazione, pronto a lasciare la capitale per andare a Viterbo.

L’asse con la Viterbese

Come accaduto in estate con Tounkara, Lazio e Viterbese si ritrovano anche nella sessione di gennaio per scambiare un altro prodotto della primavera biancoceleste: Jospeh Minala. Il classe 96, lo scorso anno in forza alla Salernitana, andrà a giocare nel girone C di Serie C dopo questo inizio di stagione passato a rinforzare la Primavera di Menichini.