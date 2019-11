MARIENFELD GIORNO 2 – Secondo giorno di ritiro in terra tedesca per gli uomini di Inzaghi che si sono ritrovati a Marienfeld per continuare la preparazione estiva. Doppio appuntamento oggi, con una seduta mattutina ed un’altra pomeridiana in programma alle 17.15.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – Termina l’allenamento che ha tenuto a riposo Strakosha, Lulic e Leiva, personalizzato per Lukaku e Marusic. In programma domani una doppia seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Prova di tiri dalla distanza per gli uomini di mister Inzaghi, con Alia e Guerrieri che si alternano tra i pali.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – Dopo un po’ di calcio tennis, Inzaghi torna a lavorare con i suoi sul possesso palla.

⚽️🎾



La seduta si apre con un po’ di calciotennis… pic.twitter.com/mKyVGUaxD5 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 5, 2019

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – Puntuale, inizia la seduta pomeridiana dopo un breve colloquio con mister Inzaghi. Lavoro personalizzato per Lukaku e Marusic, a riposo Lulic, Leiva, Strakosha.

LA SEDUTA MATTUTINA – L’allenamento è iniziato con un riscaldamento. Rosa divisa in tre gruppi con esercitazioni aerobiche. Nella seconda parte della seduta, i giocatori si sono dedicati alla psicocinetica e alle andature di corsa agli ordini del prof. Ripert. Nel finale, lavoro tattico sul possesso palla a campo ridotto.