Mondiali, raggiunto il record di Klose: Messi punta al primato in solitaria

Con la tripletta messa a segno ieri, nel netto 3-0 fra Argentina e Algeria, Lionel Messi ha eguagliato il record assoluto di gol segnati ai Mondiali, finora detenuto in solitaria dall’ex Lazio Miroslav Klose.

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Mondiali, Messi raggiunge Klose in cima alla classifica di gol

Mentre tutti avevano gli occhi puntati su Mbappè, principale indiziato a scalzare Klose dal record di gol ai Mondiali, è stato il 6 volte pallone d’oro, Lionel Messi, a raggiungerlo in vetta alla speciale classifica dei bomber all time della rassegna iridata. Doppietta per il francese, che raggiunge quota 14 marcature, tripletta per la Pulce, che agguanta il primo posto. Considerate le partite ancora a disposizione dei due, con tutta probabilità l’ex biancoceleste sarà costretto a lasciare lo scettro durante questa edizione della Coppa del Mondo, come ampiamente previsto.

Desta scalpore la reazione dell’argentino, una volta conquistato il primato in condivisione: “Ronaldo è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, eppure non è al primo posto. Quindi, in fin dei conti, è solo una statistica”.

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