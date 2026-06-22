Mondiali, Messi supera il record di Klose

Lionel Messi si conferma ancora una volta uno dei protagonisti nella storia del calcio e dei Mondiali: dopo aver raggiunto il record di Miroslav Klose alla scorsa giornata contro l’Algeria, ora è riuscito anche a superarlo.

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Messi supera Klose e diventa il miglior marcatore della storia dei Mondiali

Con il gol realizzato contro l’Austria, dopo il rigore sbagliato al nono minuto, nella seconda partita dell’Argentina, il fuoriclasse argentino ha raggiunto quota 17 reti, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. Grazie a questo sigillo, Lionel Messi, ha superato il precedente primato detenuto dall’ex calciatore della Lazio, Miroslav Klose, fermo a 16 gol e leader della classifica per oltre dieci anni. Un traguardo che sembrava inevitabile per Messi, protagonista di una carriera straordinaria e capace, ancora una volta, di lasciare un segno indelebile nella storia del calcio.

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