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Un possibile nuovo acquisto per le giovanili della Lazio: ecco di chi si tratta

Published

3 ore ago

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Miarelli Lazio

Secondo quanto riferito da Gazzetta Regionale, la Lazio starebbe seguendo per il suo settore giovanile il giovane Andrea Miarelli. Ben 36 reti tra Under 16 e 17 con la maglietta dell’Urbetevere per il baby talento, che ora è finito nel mirino di numerosi club. Il classe 2010 potrebbe varcare i cancelli di Formello visto il forte interesse che arriva dalla Capitale. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità in merito. 

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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