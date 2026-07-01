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Un possibile nuovo acquisto per le giovanili della Lazio: ecco di chi si tratta
Secondo quanto riferito da Gazzetta Regionale, la Lazio starebbe seguendo per il suo settore giovanile il giovane Andrea Miarelli. Ben 36 reti tra Under 16 e 17 con la maglietta dell’Urbetevere per il baby talento, che ora è finito nel mirino di numerosi club. Il classe 2010 potrebbe varcare i cancelli di Formello visto il forte interesse che arriva dalla Capitale. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori novità in merito.
Redazione Lazionews.eu
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