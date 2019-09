LAZIOO RENATO MIELE – Nelle prime due partite di campionato, la Lazio ha collezionato una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Sampdoria e Roma. L’ex difensore Renato Miele ha commentato così l’inizio di stagione dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni della radio ufficiale dei capitolini.

Lazio

“La Lazio ad oggi è la squadra più pronta per fare un bel girone d’andata. L’unico problema sarà mantenere questo tipo di aspettative, sicuramente sono stati fatti acquisti utili e conferme per aumentare il tasso di qualità. Se tutto girerà al meglio, i biancocelesti potrebbero diventare i favoriti per le prime posizioni. La differenza la fa sempre l’aspetto psicologico come la concentrazione, solo mantenendola per tutto il campionato si potrà fare bene.”

Luis Alberto e Milinkovic

“Luis Alberto e Milinkovic sono partiti bene, devono dimostrare sul campo che hanno messo da parte il mercato, è anche interesse loro per aumentare il proprio valore. Saranno ovviamente fondamentali anche i gol di Correa e Immobile, soprattutto nella seconda fase del campionato”.