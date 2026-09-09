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INTERVISTE

Mieli: “Pressioni del centrodestra su Lotito per vendere la Lazio”

Published

3 ore ago

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Claudio Lotito

Il giornalista del Corriere della Sera Paolo Mieli è intervenuto ai microfoni di Radio24 per approfondire la vicenda legata al cortocircuito politico che ci sarebbe nel centrodestra, dove pare che alcuni chiedano a Lotito di cedere la Lazio: questo per evitare ripercussioni sulle prossime elezioni.

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Le parole di Paolo Mieli sulle presunte pressioni politiche nei confronti di Lotito per cedere la Lazio.

“Da un po’ di tempo c’è qualcuno nell’ombra che manovra contro Lotito che è anche parlamentare del centrodestra. Il governatore Rocca, sempre di destra, ha detto che Lotito deve vedere la Lazio, c’è qualcosa di opaco intorno a questa storia”.

di Marco Fabio Ceccatelli

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