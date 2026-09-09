INTERVISTE
Mieli: “Pressioni del centrodestra su Lotito per vendere la Lazio”
Il giornalista del Corriere della Sera Paolo Mieli è intervenuto ai microfoni di Radio24 per approfondire la vicenda legata al cortocircuito politico che ci sarebbe nel centrodestra, dove pare che alcuni chiedano a Lotito di cedere la Lazio: questo per evitare ripercussioni sulle prossime elezioni.
LEGGI ANCHE: I tifosi rossoneri provocano i laziali in vista di Lazio Milan
Le parole di Paolo Mieli sulle presunte pressioni politiche nei confronti di Lotito per cedere la Lazio.
“Da un po’ di tempo c’è qualcuno nell’ombra che manovra contro Lotito che è anche parlamentare del centrodestra. Il governatore Rocca, sempre di destra, ha detto che Lotito deve vedere la Lazio, c’è qualcosa di opaco intorno a questa storia”.
di Marco Fabio Ceccatelli
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Diogo Leite è un nuovo calciatore della Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Lotito vuole arrivare a Icardi: il nodo ingaggio e l’opera di convincimento dell’argentino
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Dele-Bashiru, verso il recupero per Lazio Milan