Lazio - Bologna è la partita di Mihajlovic: il ricordo dello stadio Olimpico

MIHAJLOVIC LAZIO BOLOGNA - Lazio - Bologna è stata, è e sarà la partita di Sinisa Mihajlovic. "Metterà di fronte - come sottolinea il club capitolino in una nota - la squadra del cuore del compianto calciatore e allenatore serbo e l'ultima compagine guidata in carriera". Una sfida "ancor più carica di significato perché si giocherà", tra pochi minuti, "a due giorni dall'anniversario della sua nascita". Inevitabile, in questo clima, che il pre-partita vivesse di un toccante momento di ricordo dello storico numero 11 biancoceleste, al quale ha preso parte anche la famiglia presente allo stadio Olimpico.

Lazio - Bologna nel ricordo di Sinisa Mihajlovic

Prima di Lazio - Bologna, sono state esposte due maglie a bordo campo. Quelle storiche, vincenti, di Sinisa. Le stesse che hanno contrassegnato la sua avventura in biancoceleste. Successivamente, è stato proiettato un video-ricordo di Mihajlovic sui maxi-schermi dell'Olimpico, tra la commozione e i cori dei tifosi presenti.