MILAN LAZIO LOTITO – Questa sera a San Siro, alle ore 20,45, il posticipo tra Milan e Lazio. Sfida fondamentale per entrambe le squadre che conquistando i tre punti darebbero un forte segnale alla propria stagione. Lo sa bene mister Inzaghi che vuole continuare a rimanere in scia della Roma, attualmente al quarto posto, e anche il patron Lotito. Proprio quest’ultimo tornerà a seguire la squadra in trasferta?

Atteso a San Siro

L’ultima trasferta del Presidente risale alla sfortunata sconfitta al “Mazza” contro la Spal, della stagione scorsa. Sono passati 7 mesi e Lotito, che sembrava dover tornare a seguire i suoi ragazzi lontani da Roma già dall’altra trasferta in quel di Milano, sponda nerazzurra, e che invece solo questa sera potrà essere vicino alla squadra. Domani un impegno in Lega lo porterà sicuramente ad essere nella capitale della moda, quindi lo vedremo, molto probabilmente, nella tribuna d’onore dello stadio.