FIORENTINA LAZIO TV STREAMING – Domenica sera, alle 20:45 la Lazio affronterà il Milan nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Scopri di seguito, dove seguire il match in tv ed in streaming.

Dove seguire il match

La sfida Fiorentina-Lazio che si disputerà domenica alle 20:45, sarà visibile sui canali: Sky Sport uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251 o in streaming su Sky Go. In alternativa, è possibile seguire la cronaca testuale su Lazionews.eu.