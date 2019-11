MILAN LAZIO INZAGHI – Domani il posticipo di San Siro contro il Milan attende i biancocelesti. Una Lazio che ha ritrovato il sorriso dopo le vittorie contro Fiorentina e Torino e che ora vuole espugnare un campo sul quale non vince da trent’anni in Serie A. Mister Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi per l’11 da schierare contro i rossoneri, ma potrebbe cambiare pochissimo, come riporta il Corriere dello Sport.

I rebus di formazione

Tra i pali ci sarà sicuramente Strakosha, davanti a lui, nel tridente difensivo, sicuro del posto Acerbi, Radu-Bastos e Patric-Luiz Felipe i ballottaggi, con lo spagnolo e il rumeno che nelle ultime uscite hanno dato maggiori garanzie. Sulla mediana dovrebbe tornare Lucas Leiva in regia, recuperato dopo l’infortunio alla caviglia, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto, mentre ci sarà Lulic a sinistra e uno tra Marusic e Lazzari sulla destra. Davanti con Immobile torna Correa, già decisivo lo scorso anno al “Meazza” contro i diavoli, ma in Coppa Italia.