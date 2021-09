Milan-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv

- Advertisement -

MILAN LAZIO CRONACA FORMAZIONI – La Serie A torna in campo dopo la sosta della Nazionali. Si riparte forte e alla terza giornata, dopo Napoli-Juventus, c’è un altro big match. Si tratta di Milan-Lazio: Pioli torna a sfidare la sua ex squadra a San Siro domenica 19 settembre alle 18:00. Maurizio Sarri potrà contare su tutti i giocatori, fatta eccezione per Manuel Lazzari che con ogni probabilità non verrà rischiato dopo il problema muscolare accusato con lo Spezia. I rossoneri, invece, dovranno fare a meno di Olivier Giroud risultato positivo al Covid-19, ma dovrebbero ritrovare Ibrahimovic e Kessie. Vediamo insieme le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

All.: Sarri.

Arbitro: Daniele Chiffi (Sez. di Padova)

Note: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: –

Dove vederla in tv

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti della Serie A fino al 2024. Previo abbonamento, sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app su una moderna smart tv, oppure attraverso una console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.