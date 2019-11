MILAN LAZIO PIOLI – Archiviata la vittoria contro la Spal, per la squadra di Pioli è già tempo di pensare alla prossima partita. Domenica sera i rossoneri ospitano la Lazio, e il programma alla vigilia subirà qualche cambiamento. Il tecnico Stefano Pioli, grande ex della sfida, come comunicato sul sito ufficiale del Club, non sarà in conferenza stampa alla vigilia del match. Il tecnico rossonero parlerà ai microfoni di Milan TV.