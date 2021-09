Milan-Lazio, torna il ballottaggio: Lazzari o Marusic?

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Mancano poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio tra Milan e Lazio e Maurizio Sarri ha ancora un dubbio di formazione da sciogliere. Recuperato a pieno Luiz Felipe, il brasiliano tornerà in campo ai danni di Patric. L’unica vera domanda riguarda la fascia destra della linea difensiva a quattro. Lazzari o Marusic? E’ questo il ballottaggio che a inizio stagione ha lasciato più incognite e che ora si ripresenta ma con diverse situazioni da tenere in conto.

Marusic o Lazzari, con un occhio al calendario

Durante il match contro lo Spezia, Manuel Lazzari è uscito dal campo nel primo tempo accusando un problema al polpaccio che lo ha poi costretto a saltare gli impegni con l’Italia. L’esterno ex Spal è rimasto nella Capitale e ha recuperato il problema fisico. Ora mister Sarri dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto o se lanciare Adam Marusic reduce da tre partite consecutive ed un gol con la maglia del Montenegro. Come riporta Il Corriere dello Sport, in questo momento, il favorito sembra il numero 77. Ma “Mau” sta pensando anche ai sette impegni che ci saranno da domani, 12 settembre, fino al 3 ottobre. Dunque evitare ricadute sarà fondamentale.

