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CALCIOMERCATO LAZIO

Milani all’Inter: c’è l’ufficialità

Published

2 ore ago

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Angelo Fabiani

Con una breve nota ufficiale, la S.S. Lazio informa di aver ceduto, nella giornata di oggi, 24 luglio, il giovane difensore Alessandro Milani a titolo definitivo all’FC Internazionale Milano.

Tutto il club biancoceleste augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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