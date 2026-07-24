CALCIOMERCATO LAZIO
Milani all’Inter: c’è l’ufficialità
Con una breve nota ufficiale, la S.S. Lazio informa di aver ceduto, nella giornata di oggi, 24 luglio, il giovane difensore Alessandro Milani a titolo definitivo all’FC Internazionale Milano.
Tutto il club biancoceleste augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro.
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