NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 5 giugno, mentre in Serie A è quasi tutto pronto per la ripresa del campionato e la Figc ufficializza le cinque sostituzioni, i tifosi della Lazio organizzano un flash mob in piazza. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata (qui in versione audio).

Situazione Lazio

Mentre Leiva e Milinkovic restano a riposo precauzionale, a Formello si rivede Senad Lulic. Queste le condizioni del serbo, descritte dal dott. Pulcini. Ha rilasciato dichiarazioni a riguardo il centrocampista classe 95’, anche Canovi. Lazio e Juventus si daranno battaglia alla caccia dello scudetto. Sui social, i calciatori biancocelesti hanno raffigurato così le sedute d’allenamento. Tra questi anche Ciro Immobile, che è uno dei calciatori capitolini con il minutaggio maggiore. Si sono espressi sulla squadra di Lotito: Sannino, Lippi, Onofri, Agostinelli, Sconcerti, Novellino ed il responsabile del marketing Canigiani. Infine, il patron dei capitolini ha messo nel mirino la Cina.

Serie A

Ecco cosa succederà in caso di ulteriore positività in Serie A. Nel frattempo nasce l’app Infront per riportare i tifosi allo stadio. Mentre Gravina ha intenzione di attuare il pugno duro, quest’estate sarà l’occasione per i gregari. Infine, dal 2021 Sky non avrà più l’esclusiva per i diritti tv su internet.

Altre news

Gabriele Paparelli ha parlato così del rispetto nei confronti dei morti e di suo padre. Infine, ecco il consueto resoconto relativo al Coronavirus.

Paolo Miani

