MILINKOVIC MIHAJLOVIC JUVENTUS LAZIO – Milinkovic farebbe di tutto per vincere lo scudetto con la Lazio. A dimostrarlo c’è un retroscena che lo riprendere mentre chiede al connazionale allenatore del Bologna un aiuto per sognare il tricolore.

La richiesta di Milinkovic

Qualche giorno fa, in una nota trattoria di Roma, si sono ritrovati a cena insieme Sergej Milinkovic-Savic e Sinisa Mihajlovic. Entrambi idoli dei tifosi biancocelesti, i due sono connazionali nonché grandi amici. Come riporta Il Messaggero, durante una piacevole serata trascorsa insieme nei pressi di Piazza del Popolo, il centrocampista biancoceleste avrebbe chiesto al mister del Bologna un “favore”. “Mister, fermaci la Juventus“: questa la richiesta del gigante serbo a Sinisa. Infatti, domani sera alle 21.45 ci sarà la sfida tra Bologna e Juventus e un eventuale risultato positivo dei rossoblu, consentirebbe alla Lazio di sognare il tricolore. Chissà che per Mihajlovic non regali questo sogno alla sua ex squadra, di cui è ancora innamorato.

