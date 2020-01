Tempo di lettura: < 1 minuto

MILINKOVIC SOCIAL LAZIO – Il Sergente cita salmo. Il 2020 sarà un anno importante per Milinkovic, che promette di continuare a segnare e vincere ha scritto sui Instagram: “Entro, segno, passo, spacco, vinciamo coppe, ciao! Buon 2020 dal Sergente”.

Il post di Milinkovic

Nel video si possono riammirare tre dei momenti più importanti del suo 2019. Il gol in finale di Coppa Italia, quello alla Juventus all’Olimpico dello scorso 7 dicembre e poi l’assist a Luis Alberto per aprire il tabellino in Supercoppa. E sotto Correa:“Fenomeno”.