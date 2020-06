Tempo di lettura: < 1 minuto

MILINKOVIC LAZIO – Sergej Milinkovic è un giocatore più unico che raro. Il suo nome torna di moda vicino alle sessioni di mercato, ma il serbo c’è sempre. In campo, nello spogliatoio, sui social: il Sergente è diventato un trascinatore, un compagno al quale passare l’ultima palla di una partita. Una crescita graduale, che l’ha portato a vivere in questa stagione i picchi più alti della sua esperienza alla Lazio. I gol decisivi realizzati contro Inter e Juventus in campionato e i 7 assist confezionati sono solo parte del suo contributo all’undici di Simone Inzaghi. Milinkovic è il quinto giocatore della rosa più utilizzato dal mister, fattore che ha contribuito a farlo entrare in una speciale classifica. Sergej é tra i 25 giocatori della Serie A più giovani ad aver accumulato 150 presenza nella massima serie. Esattamente, si piazza al posto numero 23. Un traguardo raggiunto a 25 anni e 2 giorni. Ora è una delle pedine più preziose dello scacchiere di Inzaghi, e chi busserà in estate a Formello sa che non troverà la strada in discesa per portarlo via da quella che è diventata a tutti gli effetti casa sua.

