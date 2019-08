MILINKOVIC LAZIO – Sergej Milinkovic è stato sicuramente il protagonista di questo mercato biancoceleste. Ora però, con la chiusura del mercato inglese, il centrocampista sembra vicino alla permanenza alla Lazio. L’ex Genk ha parlato del suo futuro e non solo ai microfoni del portale serbo Espreso.

INFORTUNIO – “L’infortunio non è così terribile come dicono. Non ci faccio caso, so bene quanto ci vuole per recuperare e non vedo l’ora di tornare sul campo tra qualche giorno.”

MERCATO – “Il mercato inglese è terminato, quindi si è chiusa anche la storia di Manchester. Non ero troppo innervosito da tutto quello che è stato scritto. Ero concentrato nel fare i preparativi per la prossima stagione nel miglior modo possibile. Sono dove sono e non mi manca nulla, lavoro. Sto alla Lazio. Non penso troppo alla fine del mercato. È stato scritto di tutto, ma so dove ho la mia testa e con chi ho un contratto“.