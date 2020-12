Tempo di lettura: < 1 minuto

Impossibile rinunciare a Sergej Milinkovic Savic, specialmente in partite del genere. La Lazio domenica 20 scende in campo per affrontare il Napoli. Ovviamente il centrocampista biancoceleste partirà dal primo minuto e proverà a guidare la squadra come un vero Sergente alla vittoria.

Impossibile rinunciare a Milinkovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport Roma, il numero 21 ha già segnato tre volte: Inter, Torino e Spezia e ha fornito due assist. Simone Inzaghi non può rinunciare ai suoi centimetri, alla sua qualità e alla sua forza fisica in mediana. Sergej non ha mai segnato ai partenopei da quando è arrivato in Italia. Dunque Milinkovic, domenica ancora una volta proverà a fare la differenza e a gonfiare la rete contro il Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.