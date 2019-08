LAZIO MILINKOVIC – Sergej Milinkovic e la Lazio, un matrimonio che potrebbe non essere al capolinea. Dopo le tante voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, il serbo viaggia verso la conferma anche per la prossima stagione. Il club aveva messo in preventivo la sua partenza ma la mancanza di offerte per il giocatore ha riportato tutto in discussione. Il Manchester United non si è ancora fatto vivo dalle parti di Formello e il mercato in Premier chiude l’8 agosto. I tempi stringono e tutto tace.

LA SITUAZIONE – Ecco perché il futuro di Milinkovic potrebbe essere ancora colorato di biancoceleste. Come riporta Il Tempo, la Lazio studia già un piano per mettere il serbo al centro del progetto. Qualora rimanesse, la società sarebbe disposta ad aumentargli l’ingaggio, rendendolo il giocatore più pagato della rosa (attualmente percepisce 3 milioni). Un incentivo non da poco per non far perdere al campione stimoli e motivazioni. Dopo il convincente ritiro svolto ad Auronzo, Simone Inzaghi ed i tifosi della Lazio rivedono uno spiraglio di sereno. Il Sergente è pronto a rimandare la dipartita e a conquistare un posto in Champions con l’aquila sul petto.