LAZIO MILINKOVIC INGAGGIO – Lavori in corso tra Milinkovic e la Lazio. Dopo la (solita) estate da protagonista di mercato, tra offerte e presunte pretendenti, la società biancoceleste può ancora tenersi stretto il suo gioiellino, che alle prime due giornate di campionato è tornato ad incantare dopo la stagione altalenante dello scorso anno. E che ora, è pronto a rinnovare fino al 2024.

Il rinnovo, tra clausola e ingaggio “a rete”

Intanto, stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’idea del club laziale sarebbe quella di inserire nel rinnovo di contratto una clausola monstre, in modo da blindare il serbo “in una maniera mai vista nella sua gestione.” Novità in arrivo anche per lo stipendio del centrocampista: l’idea, oltre alla cifra fissa – circa tre milioni netti a stagione – pare essere quella di aumentare l’ingaggio ad ogni rete o assist. Un po’ quello che Lotito propose a Immobile nei suoi primi due anni in biancoceleste: più farà meglio, più guadagnerà.