NEWS DELLA GIORNATA – 15 aprile: Nella giornata di oggi, la Lazio si è allenata a Formello in previsione della gara di domenica contro il Benevento. Nel frattempo, Sergej Milinkovic Savic è stato nominato come MVP della gara tra Hellas Verona e Lazio. Per la sfida di domenica, è stato designato Ghersini come arbitro, alla sua prima direzione dei biancocelesti. L’avvocato Chiacchio ha ribadito la propria opinione riguardo al caso Lazio-Torino.

Le altre news

Sul tema della riapertura degli stadi, si è espresso anche il presidente del CONI Giovanni Malagò. Il presidente della FIGC Gravina, invece, ha parlato di una possibile riapertura degli stadi già per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma a maggio. Nel mondo, il coronavirus continua a tenere sotto scacco le nazioni.

