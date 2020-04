Tempo di lettura: < 1 minuto

MILINKOVIC CALCIOMERCATO – Mentre il calcio è fermo da ormai oltre un mese a causa dell’emergenza Coronavirus, sono già tante le notizie che rimbalzano in ottica mercato. L’uomo più corteggiato in casa Lazio è sicuramente Sergej Milinkovic. Il centrocampista serbo è però blindatissimo da Lotito, che lo ha bloccato fino al 2024 ed ha fissato il suo cartellino ad oltre 100 milioni.

Sirene inglesi per Milinkovic

Come riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic è seguito da molti top club europei. Su tutti ci sarebbe ancora una volta il Manchester United. I “Red Devils” infatti, provarono l’assalto al “sergente” già lo scorso anno quando fecero recapitare dalle parti di Formello un’offerta di 75 milioni più bonus. La trattativa però si arenò a causa dell’infortunio di Bailly, che costrinsero gli inglesi a sborsare 87 milioni per il suo sostituto (Maguire dal Leicester). Secondo il quotidiano romano, il club d’oltremanica sarebbe pronto a tornare sul centrocampista serbo durante la prossima sessione di mercato, ma Lotito è pronto a fare muro per non privare Inzaghi di uno dei suoi gioielli per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.