MILINKOVIC SAVIC DUELLI AEREI – In passato la Lazio ha avuto spesso problemi nell’andare a segno di testa ma i saltatori non le sono mai mancati. Da qualche anno a questa parte ce n’è uno su tutti che sembra letteralmente dominare nel gioco aereo: si tratta di Milinkovic-Savic. Quando i biancocelesti non riescono a costruire l’azione tramite il possesso palla ricorrono sistematicamente al lancio lungo sulla testa del serbo. La maggior parte delle volte, infatti, il numero 21 riesce ad avere la meglio di testa sul proprio avversario. Secondo la classifica stilata dalla Serie A è al 7° posto per media di duelli vinti a partita con un dato di 3,6. Primo Cornelius a 4,2 seguito da Thorsby e Dzeko.

