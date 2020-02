Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PARMA LUIS ALBERTO – Luis Alberto sta disputando la migliore stagione della sua carriera. Lo spagnolo ha regalato 12 assist ai compagni, ponendosi tra i migliori in Europa, e segnato 3 gol. Numeri importanti che gli fanno sperare anche in una convocazione con la Spagna per il prossimo Europeo. Domenica a Parma non ci sarà Milinkovic-Savic, fermato dal giudice sportivo, e toccherà a lui allora dirigere e trascinare il centrocampo della Lazio.

Lazio, Luis Alberto e il rinnovo

Come riportato dal Corriere dello Sport, una delle intenzioni principali del club biancoceleste è quella di rinnovare il contratto di Luis Alberto; che attualmente vede la sua scadenza a giugno del 2022. A inizio stagione si era cominciato a parlare di un prolungamento, ma fu tutto rimandato a fine annata così da avere sotto mano anche i risultati portati a casa. Lo spagnolo merita una trattamento da top player, soprattutto da calciatore da Champions League in caso di qualificazione. E Lotito non si tirerà indietro, sapendo l’importanza di Luis Alberto per la Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.