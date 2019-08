NEWS DELLA GIORNATA – Giovedì 15 agosto, ferragosto di lavoro per la Lazio: questo il report della seduta mattutina. Nel frattempo Sergej Milinkovic ha parlato così del suo futuro e non solo. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tute le news di questa giornata.

CALCIOMERCATO – Continua lo scontro tra Malaga e Lazio per Jony. Nel frattempo i biancocelesti pensano a Llorente ma l’argentino sembra vicino al Napoli. I capitolini quindi, valutano anche altre opzioni per il reparto offensivo. Spunta il nome di Dani Olmo ma l’ipotesi resta complicata. Vignato invece, sembra essere un obiettivo reale dei biancazzurri. Dal San Lorenzo invece fanno sapere di non aver ricevuto ancora offerte per Gaich. In uscita potrebbero lasciare Roma, Durmisi e Jorge Silva.

ALTRE NEWS – Questo il racconto del Cholo Simeone, riguardo la scelta di diventare allenatore. La Serie A invece celebra il neo esterno biancoceleste, Lazzari. Infine ecco le parole della Raggi sui lavori effettuati allo Stadio Olimpico per Euro 2020.