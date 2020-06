Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Martedì 9 giugno, mentre è tutto pronto per il rientro in Serie A, l’iniziativa biancoceleste “Tu non sarai mai sola” prosegue a gonfie vele (queste le parole di Marco Canigiani), quest’oggi Miroslav Klose compie 42 anni. Ma come di consueto andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata (qui in versione audio).

Formello

La Lazio si prepara alla ripresa del campionato, quest’oggi a Formello si sono rivisti Vavro e Milinkovic. Il serbo pienamente recuperato, ha voluto postare sui social una foto ironica. Il centrale invece ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Mentre Inzaghi studia una formula vincente, lo scudetto passa per la difesa. Anche Leiva ed Anderson ne hanno approfittato per rilasciare un’intervista. Questo il valore di Acerbi, invece Raul Moro è pronto a prendersi il club biancoceleste. Infine mentre il fisioterapista Caroli ha rassegnato le dimissioni, la Lazio ha voluto celebrare i 5 anni di permanenza nella capitale di Patric.

Serie A

In Serie A è tutto pronto per la ripresa. Il dirigente dell’Inter, Marotta ha parlato così della ripartenza. Si sono espressi a riguardo anche Sileri, Ulivieri e Calcagno. Il bianconero Bentancur ha rilasciato invece dichiarazioni riguardo la corsa scudetto.



Altre news

Hanno rilasciato dichiarazioni riguardo la Lazio: Calori, Bollini, Anna Falchi e Mendieta. Infine, l’ex biancoceleste Garrido annuncia l’addio al calcio.

Paolo Miani

