MILINKOVIC INTER LAZIO – Sembrano passati anni da quel 31 marzo 2019, quando la Lazio trionfava per 1 a 0 a San Siro, contro l’Inter. Sergej Milinkovic, con un prodigioso stacco di testa, regalava tre punti pesantissimi ai biancocelesti. Sembrava l’inizio di un sogno, e invece quella data si è trasformata in una cartina tornasole. La squadra di Inzaghi, lanciata nella corsa Champions, cedeva il passo a causa di cadute inaspettate contro Spal e Chievo. E proprio contro i veneti il Sergente, con un’evitabile espulsione, comprometteva la partita.

Milinkovic, da San Siro a San Siro

Ora, però, è tempo di voltare pagina. Come riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic torna a giocare nella casa dell’Inter, unica big alla quale il serbo è riuscito a segnare in campionato. Lo fece quella notte del 31 marzo, data che coincide con l’ultima volta in cui la Lazio ha vinto due partite di fila in Serie A. I biancocelesti vinsero in casa contro il Parma, e poi contro l’undici di Spalletti. E la storia potrebbe ripetersi oggi. Parma e poi Inter. Milinkovic, dopo essere stato cercato in estate da Conte, è pronto a ribadire in campo la sua fedeltà a Inzaghi.