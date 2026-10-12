Militari del Qatar all’Olimpico per Lazio Monza: ecco il perché della loro presenza

All’Olimpico, in occasione di Lazio Monza, come riportato dal quotidiano La Repubblica, erano presenti due militari del Qatar, in particolare della Lekhwiya, il corpo d’élite delle forze di sicurezza interna dello stato arabo: ecco il motivo.

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All’Olimpico per Lazio Monza presenti due militari del Qatar

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio Monza, all’Olimpico hanno fatto il loro ingresso sugli spalti due militari del Qatar, più nello specifico due agenti della Lekhwiya, il corpo d’élite delle forze di sicurezza interna dello stato arabo. Si sono seduti in tribuna e hanno assistito al volo dell’Aquila Flaminia. I due agenti, però, sono usciti dall’impianto subito dopo, suscitando così un interrogativo non irrilevante: che ci facevano allo stadio?

I due militari erano ospiti della Questura di Roma e il loro obiettivo era quello di visionare come viene gestito l’ordine pubblico in Italia nel corso di un evento sportivo. Alcuni tifosi – i rapporti tra Lotito e il popolo biancocelsete sono tesissimi, come dimostra lo stadio Olimpico semi vuoto – hanno voluto vedere nella circostanza la possibile cessione della Lazio all’emiro Al Thani: un’ipotesi che al momento non trova però conferme.

Il legame tra Roma e Doha sul fronte della sicurezza

Non si tratta di una novità o di un inedito. I rapporti tra Roma e Doha sul fronte della sicurezza ci sono e affondano le radici nel tempo. Proprio un anno fa, come ricorda Repubblica, “era stata firmata l’intesa che ha consentito, lo scorso inverno, il dispiegamento di una task force qatariota in supporto alle forze dell’ordine italiane per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026”.

Oltre a ciò, però, tra Italia e Qatar c’è anche un Memorandum d’intesa firmato nel 2012, ratificato nel 2017, che prevede scambio di informazioni, formazione, addestramento e contrasto a criminalità organizzata, terrorismo e traffico di migranti. Si tratta, in sostanza, di un accordo di polizia bilaterale.

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