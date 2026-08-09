Miloiu (Under 18): “Il mister chiede tanto, ci aspetta una grande stagione”

Alexandru Miloiu, calciatore dell’Under 18 della Lazio ha parlato ai microfoni del club in vista dell’imminente inizio di stagione.

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Le parole del calciatore della Lazio Under 18 Alexandru Miloiu.

“Mi aspetto una grande stagione vedendo compagni e staff. Sono molto fiducioso, siamo una bella e una grande squadra. Mi aspetto molto da parte nostra. Abbiamo subito integrato i nuovi, o almeno lo spero: devono dirlo loro. Dobbiamo imparare ancora tutti i nomi, sono tanti, ma ci troviamo bene. Il mister è molto deciso su quello che facciamo, chiede tanto ed è giusto che sia così.

Tra poco inizia il campionato e dobbiamo dare tutto ora per farci subito trovare pronti il 30 agosto. Abbiamo molta voglia di riscatto dopo lo scorso anno, ma per questa stagione ho fiducia: conosco la squadra, spero e credo che arriveremo fino in fondo. Forza Lazio!”.

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