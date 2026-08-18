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Mimun preoccupato verso Bologna: “Senza giocatori di peso si rischia grosso”
Clemente Mimun tramite il proprio profilo X ha espresso una certa preoccupazione verso la trasferta della Lazio a Bologna del prossimo lunedì alla luce del brutto ko contro il Mantova alla prima uscita stagionale.
Leggi Anche: Il Napoli fa muro per Lucca: permanenza alla corte di Allegri più vicina
Le parole di Mimun verso Bologna-Lazio
“a Bologna rischiamo un’altro cappotto, se non si prende qualche giocatore di peso, si rischia grosso.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
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|Bologna
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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