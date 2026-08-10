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Mimun: “Sarebbe imbarazzante se impedissero ai laziali di andare a Bologna”

Published

20 ore ago

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Tifosi Lazio

Il giornalista Clemente Mimun ha commentato sui profili social la possibile chiusura del settore ospiti nella prima partita di campionato fra Bologna e Lazio. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Bisignani: “Bologna-Lazio, perché vietare la trasferta? I tifosi hanno già dato prova di responsabilità”

Il commento di Mimun sul divieto di trasferta in Bologna Lazio

“Spero che a Bologna ci ripensino: il campionato inizierebbe in modo imbarazzante se si impedisse ai tifosi laziali di assistere alla partita contro i rossoblù. Come in tutti gli stadi si facciano i controlli preventivi e si giochi la partita in serenità”.

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