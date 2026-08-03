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INTERVISTE

Mimun: “Che bella la curva ad Ascoli, i tifosi sono stati fantastici!”

Published

11 minuti ago

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Tifosi della Lazio

Clemente Mimun non è certo rimasto indifferente alla coreografia dei tifosi laziali ad Ascoli, durante l’amichevole contro i locali, in un intervento social il giornalista ha commentato quanto fatto dai biancocelesti nelle Marche.

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L’intervento di Clemente Mimun per sottolineare la coreografia dei tifosi ad Ascoli

La Lazio vivrà una stagione senza tifosi all’Olimpico, dal momento che molti hanno aderito all’iniziativa dei gruppi organizzati di disertare le gare casalinghe, in segno di protesta contro la gestione della società da parte di Lotito. Durante le trasferte, però, i supporters ci saranno eccome e hanno dimostrato anche in agosto di saper sostenere a dovere i propri beniamini.

“Che bella la curva biancoceleste ad Ascoli…Più di 2.500 tifosi per una piccola amichevole,fantastici!”

Ha esclamato Mimun con entusiasmo, sui suoi social.

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