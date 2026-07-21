Mimun: “Ho visto l’amichevole con l’U20 e sono più preoccupato di prima”

Clemente Mimun, noto giornalista e grande tifoso laziale, con un tweet su X ha commentato la partita amichevole tra Lazio e Lazio Primavera, vinta dai ragazzi di Gattuso per 3-1: ecco le sue parole.

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Le parole di Mimun sull’amichevole tra Lazio e Lazio Primavera

“Ho visto l’amichevole tra Lazio A e under 20, capisco che siamo lontani dal campionato ma sono più preoccupato di prima“.

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